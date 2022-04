El Real Betis tendrá un gran aliado para la final de Copa ante el Valencia. El padre Israel ha bendecido al equipo en su parroquia. 'Jugones' lo ha comprobado en primera persona.

"A mí no me gusta meter mucho a Dios en las cosas del fútbol, pero humildemente digo 'señor si tú en tus muchas cosas importantísimas que tienes... así como si no quiere la cosa. Si gana mi equipo, mejor", dice el padre Israel.

"La fe es una gracia, te ayuda a superarte y en 90 minutos hay mucho sufrimiento", responde a la pregunta de si la fe puede ayudar a los futbolistas.

El padre Isareal luce orgulloso la bandera del Betis en su balcón: "Para el barrio es una alegría que el cura sea humano y le guste el fútbol".