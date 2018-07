El 'otro' Martin Luther King juega al fútbol y es portugués

La liga española, concretamente la Tercera División, cuenta desde esta semana con su particular Martin Luther King. Se trata de un jugador portugués que acaba de firmar con la Agrupación Deportiva Ceuta para militar en la cuarta categoría del fútbol nacional. Martin Luther King, Jr.(Atlanta, 15 de enero de 1929-Memphis, 4 de abril de 1968) fue un pastor estadounidense de la Iglesia bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general.

Ahora, un jugador con su mismo nombre, ha llegado a España procedente de Portugal para intentar triunfar en nuestro país, a pesar de la curiosidad que despierta su nombre, de la que él mismo es consciente. Martin Luther King Junior ha llegado a Ceuta para jugar en el grupo X de Tercera División (junto a los clubes de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba) procedente del Ars Martinho del Campeonato Nacional, la tercera categoría lusa y en su presentación ha dejado clara su intención de ascender a Segunda B y que España sea un escaparate en su carrera.

"A mi padre especialmente le gustaba mucho Luther King porque es un símbolo de los africanos y quiso que su hijo también se llamara así", ha comentado a los periodistas el jugador, que entiende perfectamente el efecto que produce su nombre allá por donde va. "Martin es Martin y yo soy yo, totalmente diferentes, pero es un orgullo llevar este nombre", ha subrayado a la hora de hablar sobre este asunto que, como no podía ser de otra manera, ha sido la comidilla del primer entrenamiento con su nuevo club en el estadio municipal Alfonso Murube.

Tenemos el placer de confirmar el fichaje de Martín Luther King🤗🤗 nos comenta que no tiene parentesco con el que todos sabemos🤔🤔 aunque el nuestro también tiene un sueño: "we have a dream" ascender a segunda B 😜😜 Bienvenido a tu casa Martín, lo conseguiremos💪💪 pic.twitter.com/OYozzCNxxu — A.D. Ceuta F.C. (@ADCeuta_FC) 9 de enero de 2018

Llega del Barreirense portugués

Martin LK ha reconocido que su decisión de firmar por el Ceuta se ha debido, en gran medida, a que no ha tenido la oportunidad que esperaba en el fútbol portugués, confiando en que un equipo español se convierta en un escaparate para él y que, a la larga, le abra puertas. "No siempre tienes la suerte de dar el salto en tu país, y tienes que buscar algo mejor. El Ceuta me hizo la propuesta mientras estaba en Portugal jugando en Tercera, y la verdad es que España tiene a muchos jugadores de fuera y pensé que también se podía dar el salto aquí", ha comentado el delantero.

El portugués nació el 21 de julio de 1996 en Viana do Castelo, y en su actual equipo, el Ars Martinho, había marcado un gol en 580 minutos repartidos en diez partidos y la temporada pasada en el Barreirense, también del Campeonato Nacional de Portugal, consiguió siete tantos en 28 encuentros. Martin LK debutó en la Primera División lusa con la SD Olhanense en la temporada 14-15, siendo cedido posteriormente Tourizense y al Dezembro de la Segunda División. A la hora de dejar claro cómo quiere que lo llamen los aficionados ha añadido: "Martin o Martin Luther King".