Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, ha fallecido a los 82 años de edad tras una larga lucha contra varias enfermedades, principalmente el cáncer de colon que sufría desde hacía más de un año.

El brasileño ha pasado a la historia como uno de los mejores jugadores de la historias, para muchos el mejor, pero bajo el apodo de Pelé, que nada tiene que ver con su nombre Edson. ¿Cómo surgió este apodo? Ni el propio exdelantero lo supo explicar.

Sus padres escogieron el nombre de Edson en honor al científico Thomas Alva Edison, algo que él siempre vio de buen agrado. En sus inicios en el fútbol todos le seguían llamando por su nombre, pero ya en las categorías inferiores tenía tal superioridad que lo comenzaron a poner de portero para no tener tanta ventaja contra el rival.

Y como guardameta también rendía muy bien, tanto que sus compañeros le comenzaron a llamar Bilé, portero compañero del padre de Pelé en su época de jugador. Sin saber muy bien cómo, el apodo evolucionó de Bilé a Pelé, algo que ya se mantuvo para siempre, pese a que al brasileño no le gustaba.

"Muchas personas me llaman así (Pelé), pero mi nombre es Edson. No me gustaba Pelé porque yo era un fan de Thomas Edison y me parecía agradable. Con los años he aprendido a vivir con dos personas en mi corazón: uno es Edson, que se divierte con sus familiares y amigos, y el otro es el futbolista Pelé", comentó en una entrevista.

Y, además de Pelé, Edson tuvo otro apodo: 'O Rei' (el rey). Este surgió tras ganar el Mundial de 1958, cuando el periódico francés 'París Match' lo denominó así y acabó perdurando en el tiempo.