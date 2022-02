Xavi Hernández ha respondido a las palabras de Diego Simeone, que a su vez respondió a unas palabras del ahora técnico del Barça hace casi seis años en su rueda de prensa. El entrenador culé ha vuelto a meter el dedo en la yaga por la forma de jugar del Atlético del Cholo.

"Nuestra afición no entendería que el Barça jugase así", dijo, para luego ser más preciso con un tono condescendiente.

"Ese no sería el estilo Barça. No es nuestra idea. No se entendería que nos encerrásemos los once en el área", afirmó.

Luego, eso sí, tuvo sus buenas palabras para Simeone: "Es lícito, y se puede ganar, pero no es nuestro estilo".

"Lo que digo no es una crítica, es una realidad. Es un gran entrenador, y no digo que no le admire", sentenció el entrenador.

Simeone, técnico del Atleti, hizo referencia en sus palabras a otras realizadas por Xavi en 2016: "Recuerdo que dijo que nuestro estilo no era para los equipos grandes..."