El Cádiz ha vuelto a protestar por el VAR. Casi un año después de su primera carta, Manuel Vizcaíno se ha dirigido de nuevo a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, con motivo de lo que ha pasado en el encuentro entre el Mallorca y el Cádiz.

Los baleares se impusieron ante los gaditanos, con un gol de penalti tras un rodillazo de Ledesma, portero del Cádiz, a Ángel, delantero del Mallorca.

Eso ha elevado el cabreo de los andaluces, que no solo lo han manifestado por medio de Sergio González en rueda de prensa sino que también lo ha hecho su propio presidente por medio de una carta.

"Estimado Luis, estimado presidente de la RFEF: por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR", comienza la misiva.

Luego, insiste: "Todos nos hicimos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología sería solo para casos en los que ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho, otra vez, con el Cádiz".

"El año pasado te lo dije. Lo repito en este. No quiero puntos que no me correspondan. Solo que se respete a una entidad centenaria. Arregla el tema del VAR, de manera urgente, para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite", añade.

Y va más allá: "Siento vergüenza, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, que nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Solo queremos justicia y un criterio igual para todos".

"Te lo vuelvo a reiterar y lo haré mil veces más. Arréglalo como tú entiendas que debes hacerlo, pero arréglalo por el bien del fútbol y de tu gestión al mando de la RFEF", sentencia.