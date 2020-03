Martin Odegaard está llamado a ser el foco del Real Madrid del futuro. El noruego, que llegó siendo un niño al club blanco, ya es todo un hombrecito y lo está demostrando en la Real Sociedad. En San Sebastián temen perderle este año y que ponga rumbo al Bernabéu... algo que 'le gusta'. Como le gustaría que Erling Haaland defendiese el escudo del 13 veces campeón de Europa.

Al menos eso se entiende tras su acción en una publicación en redes sociales. En ella, se podía ver al dúo nórdico con la elástica del Real Madrid y celebrando un gol. La reacción de Odegaard fue dar un 'me gusta'.

Así que los rumores se han desatado. Primero, el de una posible vuelta este mismo verano del propio Martin al Real Madrid. En la Real confían en que no, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe cuando se termina una cesión... Puede ser en 2021, o en 2020.

Y el segundo, claro está, el de Haaland. El noruego se salió en el Salzsburgo y lejos de ser flor de un día sigue 'on fire' en su primer grande. El '9' está destacando en las pocas semanas que lleva en el Borussia Dortmund, y es sin duda alguna el delantero de moda de Europa.

Por tanto, suena para el Real Madrid. Para un Real Madrid que sigue buscando un punta después de que Luka Jovic no haya dado el rendimiento esperado y de que Benzema, grandísimo jugador, no sea ese 'killer' a la antigua usanza. No sea ese rematador.

Ahora bien, no parece que esa sea una operación sencilla y tampoco que vaya a ser barata. En el mercado invernal, el Borussia le fichó por 20 millones (que se sepa), y se ha revalorizado hasta alcanzar un precio desorbitado al alcance de los más grandes del continente.

Habrá que ver si el Real Madrid se lanza finalmente a por Haaland y si el propio Haaland quiere dejar Dortmund para poner rumbo al Bernabéu, o si considera que aún es pronto para dar ese salto.