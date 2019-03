Neymar quiere denunciar al Barcelona ante la FIFA por no abonarle la prima de renovación

EL CLUB DEPOSITÓ EL DINERO EN UNA NOTARIA

Neymar, jugador del PSG y ex jugador del Barcelona, quiere denunciar al equipo culé por no abonarle la prima de renovación que acordaron cuando amplió su contrato el pasado octubre. El club depositó el dinero en una notaría con el fin de que el jugador no lo cobrara si se marchaba.