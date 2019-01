Neymar y la maldición del cumpleaños de su hermana: será baja en esa fecha por quinto año consecutivo

10 SEMANAS DE BAJA

Ya son cinco años seguidos los que Neymar no podrá jugar al fútbol en la misma fecha en la que cumple años su hermana Rafaella. El brasileño estará 10 semanas de baja tras decidir no operarse de su última lesión, lo que le alejará de los terrenos de juego, pero seguro que no le aleja de la fiesta que organice su hermana.