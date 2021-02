Se confirman las peores noticias para el Paris Saint-Germain y para Neymar Jr. El futbolista estará de baja al menos un mes y no jugará seguro el primer partido ante el Barça de octavos de la Champions. La vuelta está en el aire.

Minutos después de conocerse la noticia, que publicó oficialmente el club parisino, Neymar publicó una imagen en sus redes sociales con un texto en el que aseguró que "solo quiere ser feliz jugando al fútbol".

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", comenzó su mensaje.

Y finalizó contundente: "Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que "realmente hay que golpearlo", "se cae", "llora", "niño", "mimado", y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuándo podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más".

Neymar cayó lesionado ante el Caen de segunda división francesa al sufrir molestias en el aductor izquierdo. Antes había sufrido dos entradas muy fuertes. Algo de lo que parece harto.