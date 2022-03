Sin asomo de duda, Neymar es el jugador más señalado en el París Saint-Germain. El brasileño, fichado en 2017 a cambio de 222 millones de euros, ha ido de más a menos desde su llegada a la capital francesa y esta temporada, entre lesiones y baja forma, su papel en el equipo está siendo testimonial.

Tras la dolorosa eliminación ante el Real Madrid en octavos de final de la Champions League, desde Francia están buscando culpables y el brasileño, que dejó fuera del once a Di María, se encuentra en la picota.

Daniel Riolo, periodista de 'RMC Sport', cargó duramente contra Neymar por su dejadez, señalando que llega a los entrenamientos en estado de embriaguez.

"Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", explicó.

"A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG", añadió.

Además, el periodista apuntó hacia el palco galo como co-culpable: "El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total".