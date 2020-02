El temor al contagio por coronavirus ha llegado al mundo del fútbol. Si el Valencia ha informado que cancelaba sus actos públicos, entre los que se encuentran las ruedas de prensa y las declaraciones de sus jugadores en zona mixta, el Newcastle ha ido más allá.

Su técnico, Steve Bruce, ha informado en rueda de prensa de que "aconsejados por los servicios médicos" el club ha decido prohibir que sus jugadores choquen las manos. Un ritual que llevan a cabo en todos los entrenamientos, según ha contado el propio entrenador.

"En el equipo tenemos la costumbre de chocar las manos con todos los compañeros cuando nos vemos por la mañana, pero hemos decidido prohibirlo por recomendación de nuestros médicos. Somos como todos los demás. Afortunadamente, tenemos un excelente médico que nos mantendrá informados de todo lo que tenemos que hacer", ha indicado Bruce.

Europa ya conoce un caso de un futbolista infectado por el coronavirus. Se trata de un jugador del US Pianese de la Serie C, del que no se conocen más datos. Ingresó este jueves en un hospital con síntomas de fiebre. Posteriormente dio positivo por coronavirus.

Por ello, varios equipos están tomando medidas para evitar posibles contagios. En la liga italiana incluso se ha decidido que algunos partidos se disputaran a puerta cerrada. En el Inter de Milán – Ludogorets de Europa League, que se disputó sin público, los jugadores visitantes acudieron al estadio de San Siro con mascarillas.