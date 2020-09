Consternación en el fútbol turco después de que la Policía haya detenido a la mujer de Emre Asik por tratar de contratar a un sicario para matar a su marido.

Yagmur Asik trató de convencer al asesino a sueldo de que matara al exfutbolista turco de Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas ofreciéndole 1.120.000 euros.

De hecho, la turca le proveyó al sicario con un arma y buscó lugar recónditos para enterrar el cadáver de su marido en los alrededores de Düzce, zona situada en la región del mar Negro.

Antes, Asik ya había tratado de inducir a su amante, Erdi Sungur, a cometer el crimen, pero fue el propio hombre el que confesó a las autoridades lo ocurrido.

"Mantengo un romance con Yağmur. Ella solo estaba pensando en heredar la fortuna después de la muerte de Emre Asik. Ella me pidió que lo matara, pero me negué. Una vez me trajo un trozo de carne. Quería que disparara a la carne. Intenté hacerlo, pero cerré los ojos", explicó Sungur.

A su vez, el sicario también dio marcha atrás y confesó lo planeado por Yagmur Asik, quien lleva casada con Emre Asik desde 2012 y con quien tiene tres hijos.

Actualmente, los tres implicados se encuentran detenidos a la espera de ser puestos a declarar frente al juez en el Tribunal Penal Superior de Düzce.