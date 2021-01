Han pasado más de dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona. El crack argentino falleció el 25 de noviembre y, a medida que transcurren los días, conocemos más sobre cómo fueron los últimos momentos de la vida del Pelusa. Ahora, ha sido su cocinera personal quien ha hablado.

Romina Milagros Rodríguez, llamada 'Monona' por el 10, rompió su silencio y no solo sirvió para conocer más qué sucedió sino que incluso desmintió diversas versiones oficiales sobre la muerte de Maradona.

"Fui y me dijo que no quería comer. Le dije que le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es falso. Se comió un sándwich porque yo los contaba. Había cinco, así que uno se lo comió Diego", cuenta la cocinera.

'Monona' habla además del intento de reanimación de Maradona: "Fue mucha locura. Cuando le vi ya estaba muerto. Recuerdo la cuenta... pero no quiero ni acordarme. Decían '1, 2, 3, vamos'... Eso contaba la enfermera en plena RCP".

La muerte de Diego Maradona está siendo investigada bajo la premisa de homicidio culposo. Además, se comenzó a indagar sobre la figura de Leopoldo Luque, exmédico del Pelusa, por presunta falsificación de la firma del argentino.

Dicha falsificación fue confirmada por la Asesoría Pericial de la Procuración, y al doctor le puede caer una pena de cárcel de entre seis meses a dos años.

