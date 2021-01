Después de que en 2010 se acabase su periplo como entrenador de la selección francesa, y tras más de 27 años alejado de los banquillos de su país natal, Raymond Domenech regresó a la Ligue 1 para ponerse al frente de un mermado Nantes.

Sin mucho de lo que hablar una vez visto su debut, el técnico galo ha sido protagonista por sus polémicas declaraciones en rueda de prensa.

Y es que, al ser preguntado por Jean Lucas, jugador que ha recalado en el Brest procedente del Olympique de Lyon en lugar de en el Nantes, el entrenador ironizó de mala manera con el difunto Diego Armando Maradona.

"No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas finalmente se marcha al Brest y no jugará en el Nantes. Me hubiera gustado fichar a Maradona, pero está muerto. De momento, soy muy reservado para hablar del mercado de fichajes", señaló Domenech, al que no han tardado en lloverle las críticas.