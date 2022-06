Colapso de las puertas de entrada, oleada de robos y violencia, cargas policiales, gas pimienta, tornos bloqueados, individuos saltando las vallas, servicios médicos desbordados... lo vivido el sábado pasado en el Stade de France antes, durante y después de la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool fue un auténtico infierno.

En los aledaños del estadio que acogió el encuentro se vivieron momentos de tensión, miedo y violencia, que llegaron a derivar, incluso, en agresiones sexuales a menores de edad.

Así lo relata el diario francés 'Le Figaro', que recoge testimonios de la propia policía francesa: "Es una locura lo que pasó. Yo nunca había visto eso, equipos de locales de Barbès, Saint-Denis.... Vi a mujeres tocándose el pecho, les arrebataban bolsos".

Sobre los abusos sexuales, Erwan Guermeur, secretario departamental del sindicato de la unidad de policía SGP FO 93, los confirma, pero asegura que no se presentaron denuncias al respecto.

"Tuvimos comentarios del campo sobre este tema , pero no se materializaron en arrestos o presentación de denuncias", dice el secretario.

Linda Kebbab, delegada nacional del sindicato SGP Police FO Unit, exculpa a los policías presentes y señala a los superiores por no prever lo sucedido.

"Los compañeros estaban estáticos y no podían entrar en modo anticrimen. No se les permitía intervenir, no podían salir del operativo aunque fueran testigos de cosas que les parecían insoportables. Estábamos con un pato sin cabeza", señala al citado diario.

El esperpento alcanzó cotas vergonzosas cuando grupos organizaros llegaron a acometer tocamientos a menores. "Yo vi a chicas llorando porque los chicos las tocaban", afirma Luis, aficionado madridista presente en el Stade de France.

"Grupos de 30 a 40 personas arremetiendo contra familias madrileñas para robarles y más. Vi a niñas menores de 12 años llorar porque fueron tocadas por estos monstruos. Estos tipos tocaban a menores", señala.

"Los aficionados del Real Madrid y del Liverpool se unieron para formar escudos y defenderse mejor. Luego descubrí que muchas chicas habían sido desnudadas y robadas", añade.

Paul, hincha del Liverpool, cuenta lo que vivió en primera persona con su hija: "Un joven en particular atacó a mi hija y trató de poner su brazo alrededor de ella. Estaba con otros dos jóvenes. Empezó a exigirle que le dijera su nombre de usuario de Snapchat. Continuó siendo cada vez más agresivo y tratando de atraparla. Un hincha del Liverpool, más alto que yo, la protegió y empujó al tipo. Este fan dijo que estos tipos tocaban a las chicas y las manoseaban".

"Me advirtieron que protegiera a mi hija porque habían visto a jóvenes locales tratando de manosear a niñas y mujeres entre la multitud. Vimos a un joven local perseguido por varios aficionados porque acababa de intentar robar y tocar a una mujer. Escuchamos muchas historias de mujeres que habían sido tocadas de manera inapropiada", añade.

"Parecía ser una táctica instigar una pelea o altercado al apuntar deliberadamente a una novia, esposa o hija y esperar a que el hombre –novio, esposo o padre- tomara represalias contra el joven. Creo que eso es lo que querían. Si reaccionas y los atacas, pueden hacer cualquier cosa, incluso apuñalarte", zanja.

El Real Madrid ha emitido un comunicado condenando los lamentables y vergonzosos incidentes que acaecieron en el Stade de France, reclamando "cuáles fueron las razones que motivaron esa designación" y exigiendo "respuestas y explicaciones que determinen quiénes fueron los responsables".