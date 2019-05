Mourinho: "¿Guardiola 26 y yo, 25? Yo podría tener 31 títulos"

Jose Mourinho se sinceró en 'L'Equipe' y analizó distintos aspectos de la actualidad futbolística, su futuro, y habló de su comparación con Pep Guardiola.

Sus problemas con Karim Benzema

"Con Karim no tuve ningún problema. Solo quería ayudar a que alcanzara su máximo nivel y que se convirtiera en un killer. Disfruté trabajando con Karim."

El PSG

"Es un club global con jugadores de gran nivel pero no ha ganado a nivel europeo y es muy importante. Es lo mismo que digo con los entrenadores: puedeS tener grandes cualidades pero si al final de su carrera no ha ganado a nivel europeo, algo te falta." Sobre los rumores de que puede ser el nuevo entrenador del club parisino el portugués despejó cualquier duda: "No se puede entrenar a un club que tiene entrenador".

Guardiola 26 - 25 Mourinho

"Eso me recuerda que estoy aquí, con veinticinco títulos. Si me hubiese quedado en Oporto e Inter tras ganar la Champions habría jugado la Supercopa de Europa, la nacional, el Mundial de Clubes y podría tener 31 títulos... Quizá no esté concentrado en los números".

Pogba, ¿el responsable de su situación?

"No puedo decir que sí si me preguntas que Pogba es el único responsable de la situación. No he sido víctima de Pogba".

Pochettino y Klopp

Admiro el trabajo de Mauricio y Jürgen, ambos merecen lograr algo grande, y no hay nada mejor que levantar la Champions, pero uno de ellos perderá. Jürgen jugará su tercera final, no puedo imaginar la sensación de jugar tres finales y no ganar. Pochettino, ¿qué ha ganado?".

El tercer año de sus equipos

"Los jugadores pueden experimentar alguna erosión. Especialmente cuando les pides mucho. Cuando tienes un perfil de grupo muy profesional, muy ambicioso, trabajador, talentoso, un club estructurado, no tienes esa erosión. Cuando estás casi solo, que no tienes el apoyo de un club en su conjunto, algunos jugadores van un poco hacia lo contrario del entrenador. Yo no quiero ser un buen chico, porque el buen chico después de tres meses es un títere y no termina bien. Pero tampoco debes ser un entrenador que siempre es negativo. Debemos buscar este equilibrio".