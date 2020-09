Se veía venir el cabreo que tenía Jose Mourinho tras el duelo contra el Newcastle. El portugués ni siquiera vio el final del partido de su Tottenham ante los visitantes después de que el árbitro pitase un penalti a favor de las urracas en el minuto 95.

En ese instante, Mou se fue directo a vestuarios con un mosqueo importante, y no vio 'in situ' el tanto del Newcastle, que supuso el empate a uno definitivo entre los 'spurs' y su rival.

Luego, a pesar del tiempo que había pasado, el luso siguió con un rebote importante aunque pudo 'morderse la lengua' con algunas cosas.

En especial con la labor del árbitro, con la que no terminó precisamente satisfecho: "No quiero hablar porque no quiero dar dinero a la FA. Prefiero donarlo".

La jugada que hizo sacar las garras a Mou tuvo lugar en el descuento del Tottenham - Newcastle. Dier golpeó el balón con las manos y el VAR entró en acción. Tras la consulta, penalti.

Callum Wilson no falló ante Lloris y evitó de esta forma la que habría sido primera victoria en casa de la temporada para el cuadro de Mourinho.

Lo cierto es que el Tottenham fue mucho mejor, pero se encontraron ante un enorme Darlow. El portero del Newcastle lo detuvo absolutamente todo, y solo Lucas Moura pudo batirle.

La decisión de Mourinho de retirar a Son en el descanso va a dar que hablar tanto como el mosqueo del entrenador portugués.