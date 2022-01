Todo apunta a que Álvaro Morata se convertirá en jugador del FC Barcelona en las próximas horas. Tras su paso por Real Madrid y Atlético en España, la Ciudad Condal será su nuevo destino tras su aciaga estancia esta temporada en la Juventus de Turín.

Durante 'El Chiringuito', Juanfe Sanz desveló en exclusiva la ilusión del jugador por ponerse a las órdenes de Xavi Hernández: "Morata está obsesionado con jugar en el Barça".

"Le pregunta a su agente un día sí y día también cómo están las negociaciones con el Barça", añadió el colaborador.

Eso sí, el entorno de Morata no quiere que se repita otro 'caso Ferran': "La operación está muy encaminada, pero hay una traba: no quieren firmar hasta que el Barça no pueda inscribirle. El acuerdo entre club y futbolista está hecho".