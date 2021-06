Álvaro Morata está siendo uno de los jugadores en el foco de las críticas de la selección española. El delantero está siendo uno de los futbolistas señalados por los medios y afición. Unas críticas con las que Morata está conviviendo en el transcurso de esta Eurocopa.

El delantero de la Juventus se sustenta en el apoyo de su familiares, amigos y también de una figura clave en el cuerpo técnico de Luis Enrique. Joaquín Valdés, el psicólogo que forma parte del staff del seleccionador, resulta ser clave para levantar el bajo estado anímico del atacante de la roja. Morata explica la ayuda que le brinda de Valdés con un ejemplo sobre uno de sus temores.

"Tengo mucha confianza con él desde que vine a la selección. No hablo mucho con él de fútbol, sino de otras cosas que me pasan en la vida. A mi por ejemplo me da mucho miedo volar". Me empezaron a enviar vídeos de aviones, chorradas... Y justo cuando dijeron 'aviso importante a la tripulación', porque Jordi Alba había cumplido 75 partidos, me quité los cascos y pensaba que se me iba a salir el corazón, que había pasado algo. 'Aquí nos caemos ya', pensé", dice Morata, quien valora la labor de Valdés en el vestuario.

"No está sólo para el fútbol. Nosotros también tenemos nuestros miedos e inseguridades que no tienen nada que ver con el fútbol y está bien tener a gente como él que te ayude", sostiene el delantero sobre el psicólogo de la selección.