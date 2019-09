Salva Sevilla y Álvaro Morata han seguido la discusión que tuvieron en el terreno de juego también en redes sociales. El centrocampista ha explicado que llamó al delantero "hijo de papá", aunque Morata asegura que hubo más insultos.

"Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos", comenta Salva Sevilla en su mensaje. 15 minutos después de ese mensaje, Morata contestó directamente al jugador del Mallorca.

"Fui a saludarte antes del partido por tu trayectoria. No hace justicia a la simulación que hiciste... eso sí que se ve en el vídeo. Desde que pisé el césped, solo tú y yo sabemos lo que me dijiste...", afirma Morata, asegurando que no dirá lo que realmente presuntamente dijo Salva Sevilla en el césped.