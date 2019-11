Mikel San José es uno de los jugadores de LaLiga más involucrados en la política. El jugador del Athletic presenció el debate que mantuvieron los portavoces de los partidos políticos en el Congreso, y tuvo unas palabras para Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, que quiso compartir a través de Twitter.

"Acabo de oír a Cayenata Álvarez de Toledo decir en la televisión pública que no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no. Se acaba de probar que el machismo no es un concepto masculino. Por suerte también existimos hombres feministas", esgrimió en redes sociales.

Cayetana Álvarez de Toledo, además, calificó de "totalitario" ese pensamiento en el debate: "No es una regla ontológica que se deba aplicar que no todo lo que no sea un sí es un no".

San José suele pronunciarse acerca de temas políticos. En el pasado, ya dijo que "se puede ser independentista y jugar con la selección española". "El jugador quiere jugar grandes torneos, y es un orgullo que se fijen en ti", comentó.

Además, el navarro habló sobre el referéndum en Cataluña: "Igual no era legal, no lo sé, pero sentí tristeza. Quizá no era la forma de hacerlo, pero sí creo que la mayoría de la sociedad catalana tiene la intención de poder votar y poder decidir. La respuesta que se llevaron el 1-O fue desproporcionada".

