Michael Robinson ha estado en 'Espejo Público' hablando sobre ese cáncer que le fue diagnosticado hace un año. El 30 de octubre de 2018, a Robinson le confirmaban "las peores noticias", algo que no le impide estar "tremendamente feliz".

"No se ha hallado la causa principal del melanoma, por eso tengo el cuerpo lleno de 'autógrafos' de los cirujanos", explica con humor Robinson.

"Espero que más tarde que temprano, es posible que ese cáncer me vaya a llevar, puede que me mate, pero no lo va a hacer todos los santos días. No permito que ese impertinente enemigo me interrumpa mientras yo estoy viviendo. Lo que yo tengo es la vida entre mis manos", reflexiona el comentarista.

Robinson asegura que ha aprendido muchas cosas durante este periodo, reconociendo que Seve Ballesteros le ha servido como inspiración.

"Un día mi mujer me preguntó si tenía miedo a la muerte. Dije que no; lo que me produce un montón de tristeza es pensar que tendría que despedirme de mi familia antes del minuto 90. Me produce mucha tristeza el sentimiento de tener que despedirme", afirma.