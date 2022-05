Tan solo quedan dos días para que eche a rodar el balón en la final de la UEFA Champions League. Real Madrid y Liverpool se verán las caras el próximo sábado en el Stade France, y algunas personalidades del mundo del fútbol ya se están mojando y anunciando públicamente sus predicciones.

Precisamente un exfutbolista que vistió la camiseta de ambos equipos, Michael Owen, se ha pronunciado al respecto en 'Daily Mail': "El Liverpool es mejor que el Madrid y les puede arrasar. Mi predicción es un 3-1 o un 3-0. Creo que les pueden ganar de manera convincente".

"Son un equipo excepcional y son demasiado buenos para el Real Madrid", sentenció el inglés. Lo cierto es que Owen encontró su mejor versión con los 'red', ganando incluso un Balón de Oro. En España no consiguió adaptarse y tan solo una temporada después regresó a la Premier League.

Por lo tanto, no escondió sus preferencias de cara al encuentro del sábado: "Todos saben que pasé media vida en el Liverpool. Pasé un gran año en Madrid, conocí a gente genial y viví una gran experiencia. Fue un honor jugar con la camiseta blanca, pero voy con el Liverpool".

Sin embargo, el exinternacional con la selección de Inglaterra valoró mucho el espíritu de lucha blanco y ese 'ADN' que les ha permitido colarse en la final de la máxima competición continental a nivel de clubes: "El Real Madrid lo ha hecho fenomenal para llegar a la final".

"Estoy seguro que creen que su nombre ya está en la Copa después de pasar la fase de grupos y de eliminar al Chelsea de manera increíble. También fue increíble como echaron al City, pero creo que el Liverpool tiene mucha experiencia y es muy bueno", añadió el exdelantero.

Además, analizó cuál puede ser la dinámica del encuentro según el estilo de juego de ambos equipos: "El Liverpool jugará como lo hacen normalmente y es suficiente para ganar. El Madrid es más probable que quiere que sea una final más táctica y espero que jueguen al contraataque".

Para Owen, el Liverpool de Jürgen Klopp ya se ha convertido desde hace varias temporadas en uno de los mejores equipos de todos los tiempos: "Creo que es uno de los mejores equipos de la historia. Si el Liverpool gana la Champions, son tres trofeos y a un paso del cuarto".

"No creo que haya habido nunca un equipo, al menos en Inglaterra, tan bueno una temporada. Este es el mejor Liverpool que he visto nunca. Pero no querrán entrar en un duelo con ellos porque el Madrid es el mejor equipo cuando se trata de saber como ganar partidos ajustados", aseguró.

Y por último trató de dar la clave con la que el conjunto inglés debería superar a los de Carlos Ancelotti en la final: "Benzema parece que está mejor que nunca a pesar de tener 34 años. Creo que si pueden controlar a Benzema y Vinicius, el Liverpool tiene jugadores demasiado buenos".