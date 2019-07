Con la llegada del estío y la apertura del mercado de fichajes, muchos son los futbolistas que finalizan contrato con sus respectivos clubes y quedan como agentes libres. Esta es una circunstancia muy aprovechada por los clubes, que ponen el ojo en dichos jugadores meses antes del término del contrato para tratar de incorporarlos a partir del 1 de julio.

PORTEROS

Adrían San Miguel: El guardameta español de 32 años, tras siete temporadas en el West Ham inglés, se encuentra sin equipo. Betis y Alavés han tanteado su fichaje, pero sin terminar de acercar posturas. Ha disputado 125 partidos en la Premier League, haciéndose en propiedad con la portería 'hammer'.

Michel Vorm: Cancerbero holandés de 35 años que ha militado mayormente en la Premier League. Su buen hacer en la meta del Swansea le valió para fichar por el Tottenham, con quien no ha renovado tras cinco temporadas como suplente de Hugo Lloris.

LATERAL DERECHO

Dani Alves: A sus 36 años, ha sido nombrado mejor jugador de la Copa América, logrando el trofeo número 40 de su carrera. Actual capitán de la selección brasileña, es uno de los líderes de la 'canarinha' de Tite. Muchos equipos llamarán a su puerta -incluso el Cádiz se ha ofrecido vía Twitter-, pero las exigencias deportivas y económicas de Alves marcarán el devenir de su futuro. Buscará nuevos retos lejos de París.

Juanfran Torres: Canterano del Real Madrid, alcanzó la cima de su carrera en la banda derecha del antiguo Vicente Calderón. De la mano de Simeone, se convirtió en un lateral fiable, correcto atrás y con buena vocación ofensiva. Tras nueve temporadas en el Atlético de Madrid, absoluto con la Selección y 35 primaveras a sus espaldas, Juanfran se encuentra sin equipo pero, seguro, con varios pretendientes.

CENTRALES

Gary Cahill: Sin duda, se trata de uno de los nombres más interesantes de la lista por experiencia y fiabilidad. El excentral del Chelsea, de 33 años, ganó la Champions League de 2011/12 y fue bicampeón de Premier League con el conjunto londinense, con el que acumuló cerca de 350 partidos en liga y 40 en Liga de Campeones. El Galatasaray está interesado en hacerse con sus servicios.

Martin Cáceres: El polivalente defensa charrúa, a los 32 de edad, ha abandonado la disciplina de la Lazio tras llegar procedente de la Juventus hace un año. Además, Cáceres cuenta con un enorme bagaje en equipos de la entidad del Barcelona o el Sevilla. Un valor seguro en defensa. Desde Argentina apuntan a que su futuro podría estar ligado a River Plate.

Xabier Etxeita: El central vasco cuenta con una dilatada experiencia en Primera y Segunda División a sus 31 años. Tras una cesión en el Huesca, donde ha cuajado buena temporada a pesar del descenso del equipo aragonés, dio por terminado su vínculo con el Athletic Club. Cuenta con varias ofertas en la división de plata del fútbol español.

Timothée Kolodziejczak: Defensor de 27 años que se le recuerda por su paso por el Sevilla FC. Puede actuar tanto en el eje de la zaga como en el lateral izquierdo. Besiktas y Saint-Etienne están interesados en hacerse con los servicios de 'Kolo'.

LATERAL IZQUIERDO

Fábio Coentrão: El precio de su fichaje por el Real Madrid (30 millones de euros) fue muy comentado en su momento. Con el conjunto merengue, logró alzarse en dos ocasiones con la Champions League y LaLiga. Desde que fuera traspasado al Mónaco, las lesiones le han lastrado y le han impedido mantener la regularidad que le caracterizaba. Tras declinar el Oporto su fichaje por diversos desplantes hacia la afición de 'Do Dragao', su futuro podría estar en Grecia, concretamente en el PAOK.

Franck Tabanou: El lateral cuenta con una experiencia dilatada en la Ligue 1, donde ha disputado más de 230 partidos. En España se le recordará por su efímero paso por el Granada CF, donde no disfrutó de todas las oportunidades que hubiera deseado.

MEDIOCENTROS

Claudio Marchisio: Otro de los futbolistas más interesantes de la lista. Calidad, pasión y sacrificio caracterizan al mediocentro italiano de 33 años que el pasado 1 de julio rescindió su contrato con el Zenit de San Petersburgo tras una temporada marcada por las lesiones. En la Juventus disputó 389 partidos en sus 12 temporadas como 'bianconero', ganando la Serie A en siete ocasiones. Con la 'azzurra' ha sido 55 veces internacional absoluto.

Yohan Cabaye: El mediocentro francés de 33 años es sinónimo de buen tratamiento de balón. Tras cuajar una gran temporada con el Newcastle, fichó por el París Saint-Germain por un montante de 25 millones de euros, para después regresar a la Premier League de la mano del Crystal Palace. Tras un fugaz curso en los Emiratos Árabes, se encuentra en calidad de agente libre.

Yoann Gourcuff: Le pesó demasiado el calificativo de ser 'el nuevo Zidane' a la hora de consagrar su progreso y madurez como futbolista. Tras diversos vaivenes por la Ligue 1 y un discreto paso por el Milan, Gourcuff se encuentra sin equipo. Calidad a cuentagotas y una regular irregularidad marcan su hacer como jugador. Lo que pudo ser y no fue.

Manuel Fernandes: El futbolista portugués de 33 años cuenta con un amplio bagaje en Europa, acumulando decenas de partidos en LaLiga y en Premier League, pero sobre todo destacando en las competiciones domésticas de Turquía, Portugal y Rusia. Experiencia, potencia física y buen toque de balón le sirvieron para ser nombrado mejor jugador de la temporada 2017/18 en Rusia, con el Lokomotiv de Moscú. En España se le recordará por el correcto nivel que mostró en el Valencia CF.

EXTREMOS DERECHOS

Franck Ribéry: Tras once años de éxitos en el Bayern Múnich, donde fue campeón de la Champions League 2012/13 con los bávaros, Ribéry ha decidido dejar atrás el Allianz para emprender una nueva aventura futbolística a sus 36 años, quizás la última. Firme candidato al Balón de Oro en 2013, destacaba por su habilidad en el regate, aceleración y habilidad asociativa. Novias no le faltan, pero la melancolía puede llevarle a recalar en el Olympique de Marsella.

Emre Çolak: Una zurda que enamoró a Riazor. A sus 28 años y tras un breve paso por Arabia Saudí, Çolak se presupone como un fichaje muy viable para muchos equipos de Primera División. Sin embargo, su futuro parece que estará ligado a sus orígenes, en el Galatasaray turco. En Coruña le guardan con buen recuerdo, aún más cuando desestimó una oferta del Celta para fichar por los vigueses. Pasión, calidad y fidelidad.

EXTREMOS IZQUIERDOS

Hatem Ben Arfa: Tan habilidoso como intermitente, Ben Arfa es de esos jugadores con los que te preguntas qué podría haberle deparado el futuro de no ser por su dejadez profesional. Con una zurda 'gourmet' y una enorme habilidad para el regate, deslumbró a Europa realizando muy buenas temporadas en Inglaterra de la mano del Hull City y el Newcastle. Sin embargo, su eclosión se produjo en las filas del Niza, lo que le sirvió para fichar por el PSG. Tras un discreto periplo en el Rennes, el futbolista de 32 años se encuentra sin equipo. Desde Francia le sitúan en el Espanyol.

Markel Susaeta: Con más de 370 partidos en las filas del Athelic de Bilbao, Susaeta es de esos jugadores 'franquicia' del equipo vasco. Tras 12 temporadas con los leones, ha decidido comenzar una nueva aventura a sus 31 años. Polivalente y trabajador, no le faltarán ofertas en España, aunque clubes del extranjero ya están tanteando su incorporación.

DELANTEROS

Mario Balotelli: Polémico, hábil e irregular a partes iguales, Balotelli ha sido siempre la eterna promesa del fútbol italiano. Siendo el jugador más valorado de la lista, el delantero ha pasado por Inter, Manchester City, Milan y Liverpool, entre otros. Con 28 años, podría haber llegado la tan necesaria etapa de madurez futbolística de 'Super Mario', pero desde luego no la plasmará en Marsella, club con el que rompió vínculos contractuales. Siempre le han llovido críticas por su comportamiento, pero su respuesta ha sido clara: Why always me?

Daniel Sturridge: Flamante vigente campeón de la Champions League con el Liverpool, el delantero inglés de 29 años hará vida lejos de Anfield la próxima temporada. Fuerte, veloz y polémico, acumula más de 210 partidos en Premier League. Queda por saber si su futuro seguirá ligado a la Liga inglesa o, por otra parte, decide emprender nuevas aventuras. El Trabzonspor y el Aston Villa, los mejor colocados para hacerse con sus servicios.

Fernando Llorente: Campeón del mundo y de la Eurocopa con España, además de ser finalista en la pasada edición de la Liga de Campeones con el Tottenham, a sus 34 años, Llorente quedó desvinculado de los 'Spurs' el pasado 1 de julio. Fiorentina y West Ham, atentos a su futuro, aunque sería muy emotivo verle rugir de nuevo en San Mamés.

Danny Welbeck: Quedó libre en la apertura del mercado veraniego tras finalizar el contrato que le unía con el Arsenal. El atacante inglés de 28 años cuenta con una amplia experiencia en Premier Legue, donde ha jugado, entre otros, al servicio del Manchester United y de los 'gunners'. Dadas su altas pretensiones económicas, no ha concretado nada con sus diversos pretendientes. La Lazio, parece, es la mejor colocada para llevarse al delantero.