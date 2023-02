Christian Atsu fue rescatado con vida entre los escombros de un edificio después del terremoto que este lunes conmocionó a Turquía.

El hecho de que el internacional ghanés saliese con vida del accidente es más que impactante dado que el extremo cayó desde un noveno piso, un hecho digno de un milagro donde nadie daba crédito por lo sucedido.

El agente del futbolista, Nana Sechere, así lo ha desvelado en el medio británico 'The Mirror': "Yo no supe nada de él hasta que recibí la llamada de un funcionario del club a las 5 de la mañana, preguntándome si tenía noticias de Christian. Entonces me dijo que su edificio había quedado completamente destruido y no podían localizarle".

En su propio Twitter el agente reflejó la angustia tras la noticia que recibió:

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp