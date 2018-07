Los mensajes de 'amor' del Barcelona para Griezmann que quedan en nada tras la decisión del francés

Antoine Griezmann se queda en el Atlético. El culebrón del verano, que ha acabado antes de finalizar la primavera, deja felices al galo y a los rojiblancos y con un ambiente enrarecido en un Barcelona que daba por hecho su fichaje y que vuelve a ver cómo se les escapa un jugador deseado, tal y como sucedió con Verratti y con un Neymar que abandonó a los culés por el PSG.

El 'no fichaje' del 7 de los del Metropolitano deja atrás un sinfín de mensajes de amor y de cariño del Barça para un jugador que, como ahora, tiene contrato en vigor con su club. Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del Barça, fue el primero en abrir fuego al reconocer contactos con el entorno de Griezmann. "Puede ser que haya pasado algo", reconoció un 17 de diciembre de 2017.

Luis Suárez fue un paso más allá. El uruguayo, dos días después de que el Atlético jugase la semifinal de la Europa League, dio por hecho que el francés militaría en el Barcelona la próxima temporada. "No viene para quitarle el puesto a nadie, sino que lo hace para ganar grandes cosas. Bienvenido sea", dijo el '9' del Barcelona.

El siguiente fue Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona. El 7 de mayo, cuando el Atlético de Griezmann preparaba la final de la Europa League, el mandamás culé reconoció contactos con el entorno del jugador. "Ya dije en su día que me vi con su representante en octubre. Con el Atlético no he hablado de este jugador, hablamos muchas cosas con Cerezo y Gil Marín, pero no de Griezmann".

La reacción del Atlético fue inmediata. En un tono contundente, Gil Marín expuso en la página web del club rojiblanco que estaban "hartos de la actitud del Barcelona". manifesté hace unos meses al presidente del Barcelona que los derechos del jugador ni están en venta ni los vamos a vender. Asimismo le hice ver que su conducta inapropiada era contraria a la integridad de la competición", rezaba el texto.

No obstante, y a pesar de la posición clara del Atlético, los cantos de sirena de la Ciudad Condal continuaron. Lionel Messi, máxima estrella del Barcelona, ya reconoció que quería a Griezmann de su parte. "Para ganar la Champions necesitamos a los mejores y él lo es. Nos entenderíamos a la perfección", afirmó.

Muchos han sido los mensajes mandados desde Barcelona y el Barça para Griezmann, pero al final el único que cuenta es el de Antoine. Y el 7 ha decidido que se queda en el Atlético. "Mi afición, mi equipo, MI CASA", afirmó en su cuenta de Twitter.