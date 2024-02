Era uno de los momentos más esperados de este viernes: Luis Enrique, un día después de que saliese a la luz que Kylian Mbappé se irá del París Saint-Germain este verano, ha comparecido en rueda de prensa en la previa de la visita a Nantes y, cómo no, le han preguntado por el punta francés.

El técnico asturiano, que parecía tener la lección aprendida, ha mostrado un silencio sepulcral cuando la cuestión venía devenida del 'caso Mbappé'.

"No puedo decir nada", ha respondido de manera escueta a la primera pregunta, aunque posteriormente ha ahondado en su réplica.

"Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, os daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son los que tienen que hablar", ha señalado.

A pesar de que el anuncio se produzca cuatro meses antes de que acabe la temporada, el vestuario, según Luis Enrique, no se ha resentido.

"El ambiente del equipo es el normal previo a un partido de Ligue 1. Trabajo cada día en el presente y el futuro de este club", ha zanjado.