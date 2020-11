Carles Puyol y Gerard Piqué formaron una de las mejores parejas de centrales que jamás se ha visto tanto en el Barça como en la selección española. El mítico 5, excapitán culé y leyenda azulgrana, quiso mandar un mensaje de ánimo a su excompañero ante la posible lesión de este en el Atlético - Barcelona.

"Fuerza, Gerard Piqué. Espero que no sea nada", escribió Puyol en un mensaje en redes sociales que no para de acumular retuits y 'Me Gusta'.

Piqué se fue llorando del Metropolitano tras una acción fortuita con Ángel Correa. El argentino cayó al suelo objeto de la presión azulgrana justo en la pierna derecha de Gerard.

El catalán se fue directo al suelo, con evidentes gestos de dolor en su pierna derecha. Su rodilla se le dobló por completo y el árbitro tuvo que parar el encuentro para atender a Piqué.

Sucedió a la hora de partido, y Koeman cambió a Gerard para dar entrada a Dest ante la ausencia de centrales en el banquillo.

El Atlético se hizo con el partido por 1-0 gracias a un gol de Yannick Carrasco y le saca ya 9 puntos al Barcelona.