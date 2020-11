Megan Rapinoe ha recordado de nuevo a Donald Trump en su Twitter. La jugadora, internacional con Estados Unidos y doble campeona del mundo, no es muy fan de las políticas del republicano y lo ha dejado claro en infinidad de veces.

La última, tras el recuento de votos pedido por Donald Trump en las elecciones de EEUU. En Georgia, mismamente, ha perdido y además su resultado ha sido peor incluso del obtenido en la primera ocasión.

Y eso, claro está, no ha podido pasarlo por alto la flamante The Best de la FIFA.

"Tras este recuento, Donald Trump ha perdido en cada estado dos veces", comentó en su cuenta social de Twitter.

Rapinoe y Trump ya se conocen 'de antes'. En el pasado Mundial de Francia 2019, la jugadora y el presidente de EEUU protagonizaron bastantes desencuentros, con Megan diciendo que no tenía intención de ir a la "p... Casa Blanca" de ganar el título, algo que finalmente su selección logró.

Tras la derrota de Trump, Rapinoe respondió mofándose de él en redes sociales de manera irónica, y ahora de nuevo ha repetido con otro tuit contra el republicano.

