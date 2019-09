El Barcelona está arrasando esta temporada. Las culés destrozaron al Tacon, o al Real Madrid femenino a partir del próximo año, e hicieron lo propio con el Atlético en el primer Clásico de la temporada. Quién sabe qué podría pasar si además sumarán a Megan Rapinoe a sus filas...

Y por la estadounidense no será. La Bota de Oro del Mundial de Francia 2019, que también es Balón de Oro de dicho torneo, ha reconocido que le encanta el Barça. "Llevo al Barcelona en el corazón. Su manera de jugar es espectacular y me inspira. Lo llevo en el alma", afirma.

"Ya no estoy tan joven. Si quieren a una Rapinoe madura estoy abierta a cualquier propuesta. Me agrada jugar en Europa, me encanta viajar. Tal vez acabe mi carrera en España", dice la estadounidense.

Te puede interesar

El feo gesto de Megan Rapinoe con un niño que critican en Estados Unidos

Contundente mensaje de Rapinoe a Trump: "Tu mensaje es excluyente, me excluyes a mi y a gente como yo"

Debate entre la afición de EEUU por las palabras y la actitud de Rapinoe: "Todavía tenemos la capacidad de decidir"