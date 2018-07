Medios vascos afirman que Kepa dice 'no' al Real Madrid y renovará por el Athletic

Diversos medios de comunicación vascos, entre ellos Radio Euskadi y El Correo, aseguran que Kepa Arrizabalaga, de quien se esperaba que fichase en este mercado de invierno por el Real Madrid, va a renovar por el Athletic Club.

Todos los medios, entre los que también se encuentran las páginas web 'La hora del Athletic' y 'Fiebre rojiblanca' apuntan a una renovación similar a la de Iñaki Williams, es decir con un contrato de larga duración y una cláusula de rescisión en torno o superior a los 80 millones de euros. Williams renovó esta semana hasta 2025 con una cláusula progresiva de 80 a 108 millones de euros.

El club bilbaíno, en su línea de no hablar sobre los asuntos que no se han confirmado oficialmente, no ha querido ni confirmar ni de desmentir la noticia.