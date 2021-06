Aunque llevemos desde 2016 escuchando el nombre de Kylian Mbappé casi a diario, cabe recordar que la estrella de la selección francesa y del París Saint-Germain aún tiene tan solo 22 años.

Con la flor de su carrera por delante y una mochila de experiencia cargada con un Mundial, una final de Champions y diversos títulos individuales y colectivos, Kylian tiene por delante uno de los veranos más importantes de su vida: disputa la Eurocopa con Francia y su fichaje por el Real Madrid está más que encarrilado (le resta solo un año de contrato).

En el preludio del inicio del torneo estival, el delantero galo ha concedido una entrevista a 'Esquire' en la que ha dejado un titular cuando menos llamativo: cuál ha sido el mejor partido de su carrera.

Sin atisbo de duda, Mbappé lo tiene claro: la ida de los cuartos de final de la Champions League de esta recién terminada temporada en el Camp Nou frente al FC Barcelona.

"Fue completo. Ayudé a mi equipo tanto a la ofensiva como a la defensiva, y logré crear y finalizar mis movimientos, en uno contra uno. Gané el 90% de mis duelos, y sí, esa estadística es correcta. Todo coincide, nunca tuve un momento en el que me sintiera extinguido", explica Kylian, que convirtió un hat-trick ante el conjunto azulgrana.

Fue su primer 'cara a cara' con Leo Messi, del que piensa, junto a Cristiano Ronaldo, que aún está un par de escalones por encima de él: "Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que Messi y Ronaldo, está más allá del ego o la determinación, es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han violado todas las leyes de la estadística. Han tenido 10-15 años extraordinarios".

A sí mismo, Mbappé se define como un "atacante moderno": "Puedo jugar en cualquier lugar. Creo que mi CV puede hablar por mí. He jugado solo al frente, he jugado por la izquierda y por la derecha. Con toda humildad, no creo que se les conceda a todos cambiar de posición de esa manera todos los años y mantener un cierto estándar de desempeño al más alto nivel".

¿Por qué rechazó al Real Madrid con 14 años?

En otra entrevista, en esta ocasión a 'l'Obs', el delantero del PSG ha explicado por qué decidió no fichar por el Real Madrid cuando estuvo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con 14 años.

"Mis padres querían que comenzara mi carrera en Francia, que tuviera una educación francesa... para el fútbol, también para continuar mi educación. Ir a España, aunque fuera con Zidane, era un país más, una cultura", ha explicado Mbappé al respecto.

Ahora, tal y como afirma, es el turno de seguir poniéndose retos: "Siempre tienes que ponerte retos, te permite no dormirte en los laureles. El terreno de juego me alimenta, es mi recarga. Gracias a eso, tengo la energía para afrontar los demás aspectos del fútbol".

Con la llegada de Carlo Ancelotti y el primer fichaje de la 21/22 consumado en el nombre de Alaba, el principal objetivo del Real Madrid este verano es firmar al atacante francés. Todo dependerá del PSG y lo que pueda dolerle en el bolsillo que Kylian abandone el Parque de los Príncipes en un año a coste cero y con solo 23 años.