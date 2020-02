No es ningún secreto que Kylian Mbappé es el fichaje más deseado en el Real Madrid. Pero su llegada, si se produce, deberá esperar. Mientras el francés ha lanzado varios elogios al entrenador blanco, Zinedine Zidane, en una carta publicada por 'The Players Tribune'.

"Cuando cumplí 14 años mi padre recibió una llamada de alguien en el Real Madrid invitándome a España para entrenar durante las vacaciones. Fue una sorpresa porque en realidad le habían dicho a mi padre que a Zinedine Zidane le gustaría verme. Entonces era el director deportivo del Madrid. Fue como estar en la luna, estaba deseando ir", cuenta el atacante galo.

"Nunca olvidaré ese momento", continúa Mbappé, que cuenta una anécdota muy curiosa sobre su primera conversación con Zidane: "Llegamos desde el aeropuerto y nos recibió en el parking. Nos saludamos y me ofreció ir al campo a entrenar. Me dijo que entrara en el coche y le pregunté '¿Me quito los zapatos?'. No sé por qué dije eso. Era el coche de Zidane. Pensaba que estaba en un sueño".