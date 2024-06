"Jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué": así de contundente se ha mostrado Kylian Mbappé en rueda de prensa cuando le han preguntado por cómo ha vivido sus últimos meses en el París Saint-Germain tras anunciar que dejaría el equipo al término de la temporada.

El francés, ya jugador del Real Madrid, fue sustituido en 10 de los últimos 21 partidos de la temporada, pero ha querido dejar claro que no fue por Luis Enrique, sino que el culpable estaba en el palco.

"Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron", ha señalado.

De hecho, tanto el técnico como el director deportivo parece que hicieron reflexionar a Al-Khelaifi.

"Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo", ha explicado al respeto.

En la misma rueda de prensa, en la que ha pedido no responder a más cuestiones sobre el Real Madrid antes de la Eurocopa, ha querido tener un último 'guiño' al conjunto blanco y a su presidente.