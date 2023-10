Parece surrealista sacar críticas a un jugador cuando su equipo ganó 8-0, pero es lo que le ha ocurrido a Joshua Kimmich por ser expulsado en la goleada del Bayern al Darmstadt en la novena jornada de la liga alemana.

Y la crítica no vino de un cualquiera, sino de la leyenda del fútbol alemán Lothar Matthaus. Kimmich, nada más comenzar el encuentro, intentó regatear sin éxito en zona defensiva, perdió el balón y acabó agarrando al oponente para evitar que se marchase solo ante el portero, una falta que le acabó costando la expulsión.

La acción no le gustó nada a Matthaus, que criticó contundentemente al jugador del Bayern en 'Sky Sports': "Eso es lo que aprendemos en categoría Sub-12, al menos en el equipo Sub-12 que yo dirijo, que no se puede, que en la defensa no se regatea. Hay que correr hacia los espacios abiertos con el balón y si tienes que regatear detrás de ti, pasas primero el balón o lanzas el balón en largo".

No obstante, hasta el propio Kimmich hizo autocrítica: "Fue muy estúpida mi expulsión. Definitivamente fue culpa mía. Después de la victoria por 8-0, lo que más me molesta es perderme contra el partido contra el Dortmund".

Además, lo señalado por el centrocampista es un claro problema para el Bayern. Kimmich cumplirá su partido de sanción en el partido que enfrentará a los bávaros contra el Borussia de Dortmund con el liderato de la Bundesliga en juego.