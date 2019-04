Marcelino: "Quizá el Arsenal tenga más obligación, pero nosotros tenemos mucha ilusión"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, afirmó que están muy satisfecho por poder disputar una semifinal en la Europa League ante el Arsenal y que será un rival muy complicado que, además, cuenta con un técnico -el español Unai Emery- que conoce muy bien al Valencia.

"Quizá ellos tengan un poco más de obligación, pero nosotros tenemos mucha ilusión", agregó Marcelino, quien señaló que, a priori, el Arsenal iba a ser tan complicado como el Nápoles.

Preguntado sobre la cartulina mostrada a Francis Coquelin por unas manos y que le impedirá jugar la ida ante el equipo inglés, señaló que "la culpa de la tarjeta es el entrenador" pero que las condiciones del momento en el que salió hacia pensar que era difícil que se la mostraran.

"Si llego a saber que le iban a amonestar no lo habría sacado, pero no lo sabía", dijo Marcelino que no podrá contar con ninguno de los medios defensivos del equipo, ya que Geoffrey Kondogbia está lesionado, y Coquelin estará sancionado. "Tenemos abierto el horizonte en tres competiciones y en la Liga Europa estamos un poco más cerca, pero ahora vamos a pensar en la Liga porque en una semana tenemos tres partidos, es decir, nueve puntos que pueden ser clave", agregó.

Destacó la importancia de conseguir una victoria en el campo del Betis, ya que los dos equipos que le preceden, el Getafe y el Sevilla se enfrentan este fin de semana. "Aparcamos, pues la Europa League y vamos a tratar de mantener la intensidad, tal y como ocurrió al principio", señaló Marcelino, quien admitió que a partir de la media hora y en la segunda parte, el equipo estuvo impreciso.

"Las circunstancias como la lluvia y la diferencia en el marcador, así como pensar en evitar sanciones o lesiones pudieron influir en ello", indicó.