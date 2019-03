Maradona: "Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y Messi"

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona concedió una entrevista al diario español AS en Emiratos Árabes Unidos, donde es entrenador del Fujairah, equipo de segunda división y señaló a este diario que en su opinión, "el Madrid no está jugando bien, para nada".

El exjugador habla de su experiencia en el país asiático y comenta que, tras el último entrenamiento de su equipo, se fue a casa "muy mosqueado" por la actitud de sus jugadores. El argentino analizó también al Real Madrid, que compite en Emiratos Árabes por el Mundial de Clubes. "No está jugando bien, para nada. En el Madrid cada uno de sus jugadores quería hacer un gol", dice.

En ese torneo, el conjunto español se medirá contra el Gremio brasileño en la final. "Yo meto una ficha a Gremio. Me parece buen equipo", reconoce Maradona. Sobre el equipo español, Diego Armando ha repasado la plantilla y las posibles incorporaciones. Anuncia que le dijo a Florentino que fichara a Mbappé. "Me parece que lo tiene que comprar", dice.

Las virtudes y defectos de Cristiano

Además , habla de la situación de Gareth Bale en España, ya que le está costando tener continuidad. "Que lo vendan. Florentino seguramente hará un trueque con algo y se quedará con medio Madrid o media Italia y Bale jugará en el Milán o en el Inter", señala.

Cuando le preguntan por el mejor jugador de la historia, el argentino no sabe a quién colocar por delante. "De lo poco que vi, lo que vi de Alfredo Di Stéfano, de Cruyff... y Messi. Puede estar Cristiano también", apunta.

Sobre el portugués, Diego Armando tiene buenas palabras. "Me gusta la definición. Yo le reconozco que cuando el equipo le necesita, está", dice. Ronaldo es el actual Balón de Oro, aunque el argentino cree que es muy difícil entregar un premio así. "Dárselo a Cristiano y Messi ya es aburrido. Tendría que meterse en la pelea Cavani, Mbappé, Ibrahimovic", apunta.

También reconoce que, durante su periplo como futbolista, habría ganado más que el portugués del Real Madrid y el argentino del Barcelona si se hubiera entregado dicho galardón a jugadores no europeos.

Benzema y su papel

Durante la conversación con el diario AS, el internacional argentino analiza los inicios de su carrera, y sobre la necesidad del VAR dice que para él era más difícil jugar.

"Había una sola televisión. Me acuerdo de la primera pelota que agarré. Cuando me fui a dar la vuelta, me hicieron una chilena en la cara". De su época en los terrenos de juego, recuerda sus enfrentamientos con Camacho. "Recuerdo que me decía 'cuando te coja..' y yo le respondía 'no corras más Camacho, si no me vas a coger'".

Cierra su charla hablando del francés Karim Benzema, que tiene un papel clave para el argentino. "Es de los jugadores que desgastan a los defensores para que los que realmente tienen que hacer gol, los hagan", dice.