Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha hablado de la ausencia de Cristiano Ronaldo durante las dos últimas temporadas. Asegura que el equipo "estaba convencido" de que seguirían ganando a pesar de no contar con sus goles.

Así lo ha afirmado en una entrevista al diario croata 'Sportske Novosti'. "No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones", explica.

Y da una de las claves del éxito: Zinedine Zidane; "Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador. Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su situación".

"En este vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay manzanas podridas", contestó Modric a una pregunta sobre los futbolistas que menos minutos han disputado este curso.

"Tuvimos la continuidad de un buen juego durante todo el año, y especialmente hicimos un excelente trabajo haciendo ese acelerón final tras el confinamiento: diez victorias consecutivas y un empate, hablan bien de este Madrid. También ganamos la Supercopa de España en enero y todavía estamos en la carrera por la Liga de Campeones", detalla.

Especialmente enchufado se vio al cuadro blanco tras el confinamiento. "Estuve en contacto con compañeros de equipo y noté que todos estaban trabajando con alguna motivación extra. Supongo también porque nos sucedió esta situación inesperada y completamente nueva con la pandemia", expresa.

Y sentencia con la "conexión" entre los compañeros en el regreso a los entrenamientos: "Queríamos fútbol. Cuando finalmente volvimos a entrenar juntos, sentí una conexión aún más fuerte entre los jugadores, disfrutando de estar juntos nuevamente y en pleno apogeo".