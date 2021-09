A dos días del duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, Luis Suárez habla de su paso por el club azulgrana y de cómo fue su marcha. No olvida que le apartaron de los entrenamientos antes de marcharse hacia el Wanda Metropolitano.

"No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaron a entrenar aparte. Fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca, porque soy así", ha afirmado el delantero uruguayo en una entrevista a 'TVE'.

"Después, llegado el momento, me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre le di todo por el Barcelona y me he entregado por completo al club, y que me trataran así me dolió, pero también con la autocrítica de decir por algo pasan las cosas, por algo suceden y el destino marcará quién acertó y quién no", explica.

Preguntado por la situación que vive el Barça, con Ronald Koeman en el alambre, Suárez afirma que le duele: "Me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por tener gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer".

Suárez y el Barça se volverán a encontrar este sábado quizá en el último día de Koeman como entrenador. El club ya ha comenzado el casting de los candidatos y la semana próxima todo se podría precipitar.