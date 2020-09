Ronald Koeman no cuenta con Luis Suárez para esta temporada, pero la situación del delantero es cada vez más complicada. Incluso no se descarta que no haga las maletas en este mercado de fichajes.

Y es que al uruguayo se le cierra su principal puerta de salida. Según ha informado 'RAC1', Suárez ha descartado fichar por la Juventus a pesar de que las negociaciones están muy avanzadas.

El motivo parece ser los trámites para conseguir el pasaporte italiano, un requisito que parece indispensable para vestirse con los colores de la 'Vecchia Signora'.

Josep Pedrerol avanzó en 'Jugones' que el Barça no quería al uruguayo en la plantilla para esta temporada, un proyecto marcado por una renovación del vestuario que de momento no llega (sólo Ivan Rakitic ha dejado el club).

Esta decisión de Suárez podría provocar un cambio de planes en la Junta Directiva del Barça, que sigue ojeando el mercado en busca de un delantero que sustituya precisamente al uruguayo. Aunque, eso sí, el ex del Liverpool tiene otras ofertas encima de la mesa.

Por otro lado, al Barça le ha aparecido otro problema en la tarde de este martes. Arturo Vidal no ha viajado a Milán tal y como tenía previsto para pasar el reconocimiento con el Inter. El motivo lo ha desvelado Josep Soldado a través de su cuenta de Twitter: "El vuelo a Milán que iba a coger Arturo Vidal aguarda hasta que Diego Godín deje el Inter de Milán".