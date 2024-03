Brahim Díaz no jugará con la selección española y sí lo hará con Marruecos. Y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha reaccionado en la mañana de este lunes en un acto a esa decisión del delantero del Real Madrid.

"Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionados: una que pueda jugar en la selección, dos que quiera hacerlo y tres que el seleccionador le seleccione", ha dicho el entrenador, que dará una nueva lista el próximo viernes. España jugará contra Brasil y contra Colombia.

"Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto", ha mantenido de la Fuente.

Sobre esa lista sí anuncia "novedades": Seguro que hay novedades, pero no para mí. Seguro que hay algún jugador que no ha estado en las anteriores".

"Mi grupo de trabajo y yo sabemos que están en condiciones de demandar las oportunidades. Aquí no se trata de regalar nada a nadie. Vamos a intentar acertar con la convocatoria y formar un gran grupo. Brasil y Colombia tienen un gran nivel. Queremos dejar un gran sabor de boca para el futuro", completa.