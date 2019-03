Luis Enrique: "Hay margen de error pero no estamos donde queremos estar"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que la "única manera de presionar" al Real Madrid, líder de la Liga, es ganando los partidos que quedan y, ello implica, en su opinión, una "obligación" por parte de su equipo.

El preparador del equipo azulgrana ha asegurado, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará ante el Villarreal, que su equipo todavía tiene margen de error, si bien ha admitido que su equipo no se encuentra en la situación que le gustaría estar. "Sí (que hay margen de error), seguro que no hay ningún equipo que gane todos los partidos de Liga. Pero es evidente que no estamos en la situación que queremos estar y la única manera de presionar al líder es ganando todos los partidos y eso implica obligación", ha explicado.

Visitan los azulgrana el Madrigal después de la derrota en San Mamés (2-1) en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, un partido en el que Luis Enrique terminó satisfecho con sus jugadores, a pesar de la derrota. "Creo que tuvimos buenas ocasiones, buenas oportunidades y que el equipo mereció por lo menos un empate. El rendimiento fue el adecuado y no cambia para nada el planteamiento con vistas al partido de mañana", ha precisado.

Deja atrás San Mamés

A lo largo de la comparecencia, ha sido preguntado repetidamente por el arbitraje ante el Athletic Club, por una eventual sanción de Piqué por sus declaraciones criticando la actuación del colegiado Fernández Borbalán y por si el Comité de Competición debería actuar de oficio por la presunta agresión de Aritz Aduriz a Umtiti. "Estoy a favor de cualquier cosa que beneficie al equipo arbitral, que beneficie al fútbol espectáculo y cualquier cosa que proteja a los futbolistas", ha subrayado.

Con lo sucedido en San Mamés olvidado, ya piensa Luis Enrique en el Villarreal, un equipo "capaz de hacer goles y rocoso en defensa", según ha analizado. "Ellos quieren el balón como nosotros y no nos lo van a regalar. Vamos a necesitar una muy buena presión y ser fiables y precisos en la circulación del balón", ha opinado el entrenador azulgrana, quien ha añadido que "viendo lo que vi a San Mamés, esta es la línea a seguir durante toda la temporada".

Luis Enrique ha cerrado la comparecencia con una respuesta un tanto enigmática. Al ser preguntado por las dificultades de su equipo en ganar en los inicios de año desde que dirige el banquillo azulgrana, ha sacado pecho de los ocho títulos conseguidos en los últimos dos años y medio. "Yo preguntaría mejor cuántos títulos ha ganado el Barça de Luis Enrique en estos dos años y te saldrá la suma de títulos de este año", ha zanjado.