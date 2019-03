Luis Enrique: "Estamos acostumbrados a las polémicas, tenemos unos valores que intentamos transmitir"

El 'fair play' por delante

"Echar más leña al fuego no le interesa a nadie, siempre nos llevamos los premios de 'fair play' por los valores que intentamos transmitir, ahí están las amarillas que nos ponen, los pocos gestos poco deportivos que hacen los jugadores, que alguno hacen... Todo está ahí".

El gol de Ronaldo al Compostela

"Me sorprende que me preguntes por este tema, no comenta".

Los próximos compromisos

"Me preocupa ganarle al Granada, el resto me preocupa cero".

Defensa a Guardiola

"Guardiola ganará, que no se preocupen. Los críticos siempre aparecen, yo no estaría preocupado".

Las bajas, ¿un problema?

"No veo complicación en ganar los siguientes partidos con la plantilla que tenemos, con los jugadores del filial y de la primera plantilla".

El sustituto de Iniesta

"Los rivales se suelen adaptar a lo que hacemos nosotros, hay perfiles que se adaptan mejor a una posición o a otra, pero cualquiera puede entrar en esa posición".

La situación de Alcácer

"Lo único que le falta es que el balón entre en la portería. Está aprovechando sus minutos, estoy encantado con su rendimiento y espero que se centre en hacer lo que hace y el gol llegará seguro".

Las lesiones

"Si hacemos un repaso, la lesión de Iniesta no hace falta comentarla, Jordi Alba con un tema muscular, Piqué con una contusión... Intentamos cuidarlos, pero son muchos partidos y muchos viajes, el fútbol es un deporte de contacto y me parece que es imposible que los clubes no tengan jugadores sancionados".

¿Una mala relación con la LFP puede perjudicarles en su lucha por la Liga?

"Los actuales campeones somos nosotros y queremos luchar por todos los títulos. Entrar en especulaciones no viene bien a nadie, así que nos centramos en los que podemos controlar, cero polémicas".

Ante la insistencia... Más silencio

"Lo que ha pasado durante la semana ha quedado claro, todas las partes se han expresado. Lo único en lo que me centro es en conseguir los tres puntos y reforzarnos de cara a próximos compromisos".