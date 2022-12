Desde que Luis Enrique comenzó su aventura como 'streamer' en el Mundial de Qatar, han sido cientos los temas que ha tocado el seleccionador nacional. Entre ellos, le ha dado tiempo de hablar de diferentes figuras legendarias del deporte español, como es el caso de Marc Márquez o de Fernando Alonso.

El piloto de MotoGP está siguiendo muy de cerca la actuación de España en el Mundial de Qatar. El de Cervera está muy activo en redes sociales, y ha visto partidos de la selección con su hermano Álex Márquez o con Carlos Sainz.

"Me parece que Marc Márquez es otro ejemplo de lo que significa ser un deportista de alto nivel y un estoico claro en lo que es, a pesar de todas sus operaciones y lesiones. Cada vez que compite, compite al máximo, no le he oído quejarse ni llorar, una bestia competitiva, un ejemplo en las buenas y en las malas", arranca Luis Enrique.

"Un gran tío, le mando un fuerte abrazo, sigues siendo el mejor y además el mejor en cuanto a superar dificultades. Estoy seguro de que volverás a tu nivel, y si no, da igual, cuando uno da el 100% como lo da el señor Marc Márquez, 'chapeau', hay que quitarse el sombrero", concluye el seleccionador.

Elogios para Fernando Alonso

Luis Enrique también tuvo tiempo para hablar bien de Fernando Alonso. Ambos son asturianos y eso es un punto extra a favor del piloto de Aston Martin, tal y como explica el seleccionador.

El técnico responde así cuando le preguntan en qué puesto pondría a Fernando a jugar si lo convocara: "A Alonso lo convocaría de lo que él quisiera, me cae muy bien a pesar de la rivalidad Gijón-Oviedo. Alonso es un fenómeno, embajador de Asturias y un tío al que he tenido la oportunidad de conocer. Es un gran orgullo para nosotros tener un asturiano de este nivel".