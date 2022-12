Portugal se despidió del Mundial de Qatar en cuartos de final al caer eliminada ante la sorprendente Marruecos. Cristiano Ronaldo se retiró llorando desconsolado al vestuario, consciente que casi con total seguridad este era su último campeonato del mundo.

El portugués, ahora sin equipo después de rescindir su contrato con el Manchester United, ha recibido críticas durísimas de Lothar Matthaus, exfutbolista de la selección alemana.

En una entrevista al diario 'Bild' ha afirmado que Cristiano "es la mayor decepción" de la Copa del Mundo: "No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él".

Cree que Cristiano es "el gran perdedor" del Mundial, "al contrario" que un Leo Messi que ha salido campeón con Argentina.

"Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17 ó 18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio", ha sentenciado.

Matthaus ha sido muy duro con el jugador portugués, cuyo futuro sigue siendo una incógnita. El luso se entrenó dos días en Valdebebas y ahora sigue trabajando en solitario a la espera de fichar por un nuevo club.