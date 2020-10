Las alarmas se han encendido en el Real Madrid. Sergio Ramos, capitán del equipo, se tuvo que retirar lesionado transcurridos los primeros 45 minutos en el partido contra el Cádiz. Y todo a falta de una semana para ir al Camp Nou a jugar ante el Barcelona.

Y es que a las 16:00 del 24 de octubre, el Real Madrid tiene una importantísima cita en la Ciudad Condal para disputar el primer Clásico de la temporada. Un Clásico que está al caer y para el que Sergio Ramos es, ahora mismo, duda.

El camero, que falló en el 0-1 del Cádiz, protagonizó un choque con el Choco Lozano que dejó a los dos completamente K.O. Ni uno ni otro salieron tras el descanso, y las primeras exploraciones hacen ser, de momento, optimistas a los blancos.

Ramos volvió al banquillo tras ser atendido en el vestuario y se puso inmediatamente una bolsa de hielo en la rodilla izquierda. Según dijo el club, el andaluz sufre un fuerte golpe en la zona.

Una zona sensible para un futbolista, pues la rodilla no es cosa de broma. Así pues, habrá que ver cómo evoluciona Sergio Ramos para saber con seguridad si llegará o no al partido del Camp Nou.

La primera prueba será el partido ante el Shaktar de entre semana. Dependiendo de cómo esté la cosa, Zidane podría reservar a Ramos o bien alinearle para ver cómo va la rodilla izquierda.

Sabiendo del carácter de Sergio, muy mal tiene que estar la rodilla para perderse el importantísimo partido contra el Barcelona.