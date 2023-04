Tras una inversión de más de 600 millones de euros, a mitad de tabla en la Premier League y apeados de la Champions en cuartos de final, en el seno del Chelsea toca a hacer una profunda reflexión y comenzar a preparar la próxima temporada.

Todo apunta a que Frank Lampard tan solo será un 'parche' hasta que llegue el próximo entrenador, y las opciones parecen claras: Luis Enrique o Julian Nagelsmann.

Sin embargo, tras la victoria del Real Madrid en Stamford Bridge, un histórico del Chelsea puso otro nombre sobre la mesa: Carlo Ancelotti.

Joe Cole, histórico extremo inglés, lo razonó así: "Es un trabajo muy duro para Frank, porque 30 jugadores en una plantilla es absurdo. Muchos de ellos creen que deberían ser titulares, por no hablar de los que están dentro y alrededor"

"¿Cómo vas a motivar a esos jugadores? Estarán hablando con sus agentes y pensando: '¿Qué voy a hacer en verano? Es un trabajo duro para Frank sacarles el tono para el resto de la temporada. Pero tienen que ser profesionales", añadió.

Y fue entonces cuando nombró a Ancelotti, que ya estuvo en el Chelsea de 2009 a 2011, años en los que ganó una Premier y una FA Cup antes de fichar por el PSG.

"De hecho, pensé que podría estar en la lista para volver aquí, ¿sabes? Si alguna vez quieres que un entrenador tranquilice a un club y lo reconstruya, a él le apetecería el reto", explicó.

"El Real Madrid podría estar tan loco como para dejarle marchar si no gana la Liga de Campeones y no pone otra copa sobre la mesa. No sé por qué me miras así (A Ferdinand), es el Real Madrid, ¿no? Carlo, por favor, vuelve a casa", zanjó.