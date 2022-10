"Mbappé y sus asesores barajan denunciar la renovación que firmó en mayo". Así lo desvela el diario francés 'L'Equipe'. El último motivo está en la información que asegura que el PSG contrató presuntamente a una empresa para difamar a Kylian Mbappé en redes sociales.

"Han terminado de convencerle en su deseo de marcharse lo antes posible. Debe demostrar que el club cometió una falta grave", publica el citado medio.

Mientras Kylian sonreía ante la pregunta de si prefiere al Liverpool o al Real Madrid. Pero como adelantó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', Mbappé no entra en los planes del Real Madrid. Mbappé deberá buscarse otro destino.

Christophe Galtier, entrenador del PSG, ha hablado sobre el caso Mbappé: "Cualquier cosa que os diga, no me creéis porque escribís lo contrario y decís lo contrario. Yo digo que va bien, que estamos unidos y escribís lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores. Sobre Kylian, hubo rumores que salieron la tarde del partido, Kylian tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido".

"Tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no te miento. Para responderte a lo de Kylian, no he hablado del rumor, he visto a Kylian muy serio en la preparación del partido", ha expresado.