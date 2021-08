El PSG abre por primera vez la puerta a Kylian Mbappé. Leonardo, director deportivo, ha concedido una entrevista a varios medios de comunicación en la que ha hablado de la oferta del Real Madrid adelantada en exclusiva por 'El Chiringuito'.

"Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él (180), pero esto va más allá de eso. Sino la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros, un proyecto para él y a una semana no vamos a cambiar el plan", expresa.

Y continúa: "Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones".

Afirma Leonardo que ha habido una respuesta verbal al Madrid, que ha sido negativa: "Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve".

"No se irá gratis", dice Leonardo, abriendo la puerta a su venta: "Siempre he dicho eso, que no se irá libre, con Mbappé hemos hablado mucho, con él, con los padres, con su entorno, hemos recorrido un camino muy largo con él".

Ataques al Madrid

Leonardo también ha aprovechado estas declaraciones para cargar directamente contra el Madrid: "Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros".

"Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato. Parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo", afirma.

"Ya sabéis la postura del PSG y nuestra opinión sobre la actitud del Real Madrid. Irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que saben que no es suficiente", critica el director deportivo del PSG.