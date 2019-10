El Leganés ha terminado tremendamente indignado su partido ante el Levante. Tal ha sido su mosqueo por los errores "muy graves" del árbitro que, tras conocerse que el VAR ha fallado en un penalti en una falta fuera del área, van a solicitar repetir su partido contra los granotsa.

"Han pasado cosas muy graves y nos han pitado un penalti fuera del área. Además, el VAR no estaba funcionando en ese momento, nos consta. Iba y venía, no funcionaba. No sentimos que hayamos competido en igualdad de condiciones con el resto de equipos", dijo Victoria Pavón, presidenta del Leganés.

Además, confirmó que van a solicitar "repetir el partido desde el minuto del penalti". "Oficialmente nadie nos ha dicho nada. Nos han estado pitando penaltis que a los grandes nos les pitarían. Penaltitos, como digo yo. Y además en este caso ni existe", afirmó.

La jugada del penalti en cuestión tuvo lugar en la primera parte, cuando Siovas trabó a Roger Martí en una jugada en la que el jugador del Leganés toca al del Levante pero, según dicen, fuera del área. Supuso el 0-1 para los granotas en un partido que concluyó 1-2.

Te puede interesar

El Leganés sigue en caída libre tras sumar ante el Levante una nueva derrota